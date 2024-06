Mauro Bonarrigo nuovo Segretario Cisl Fp Ragusa-Siracusa

Il consiglio generale della federazione della Cisl che rappresenta i dipendenti pubblici, convocato nell’occasione a Ragusa, ha eletto segretario generale Mauro Bonarrigo, alla presenza di Angelo Marinelli, componente della segreteria Cisl Fp nazionale, del segretario della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e di Vera Carasi, segretario confederale della Cisl Ragusa Siracusa. Il neoeletto segretario, già componente della segreteria generale, si avvicenda alla guida della Cisl Fp Ragusa Siracusa proprio a Daniele Passanisi passato al vertice regionale della federazione. Bonarrigo sarà affiancato da Sandra Farruggio, confermata nel ruolo di segretaria territoriale, e da Andrea Milici, che sarà il nuovo componente.

Bonarrigo, dipendente dell’Asp di Siracusa, ha lungamente detenuto la delega alla Sanità, settore in cui è cresciuto e si è formato sindacalmente, distinguendosi per l’elevata competenza e la capacità di confronto e di soluzione alle tematiche di alto rilievo ma anche per la costante presenza e la disponibilità all’ascolto dei lavoratori.

“Ringrazio la Cisl Fp per la fiducia accordatami e tutti i componenti del consiglio generale che mi hanno votato – dichiara Bonarrigo – riconoscendomi un ruolo delicato e di elevata responsabilità di rappresentanza, che prescrive capacità diplomatica ed autorevolezza al tempo stesso. Mi sento gratificato dall’attribuzione elettiva di una carica di così grande importanza ma è altrettanto forte la mia consapevolezza che la mia investitura è il risultato di un percorso condiviso e di collaborazione con un gruppo dirigente maturo e coeso, che viene sempre più rafforzato dalle tante nuove persone che si accostano attivamente al sindacato nell’interesse di miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dei servizi pubblici. Siamo coscienti di essere una comunità avvantaggiata perché unita dal senso di appartenenza sindacale, pronti ad affrontare le future sfide del lavoro pubblico in quanto continueremo ad investire sulla formazione dei nostri dirigenti sindacali per accrescere le loro competenze. E’ questo modello di rigenerazione, dei singoli e della loro preparazione, che concretizza il cambiamento. Un modo partecipativo e democratico di fare sindacato – conclude Bonarrigo – che ci ha già visto primeggiare nell’ultima competizione Rsu in tutti i settori della Pubblica amministrazione e che, visto il trend di costante crescita di adesioni, ci permetterà sicuramente di essere ancora una volta protagonisti anche della prossima tornata elettorale, nel 2025, forti della nostra capillare presenza in tutti i posti di lavoro e sempre pronti al dialogo ed alla partecipazione dei lavoratori”.

“Auguro buon lavoro a Mauro e alla nuova segreteria e sono sicuro – sottolinea Daniele Passanisi – che, unitamente a tutto il gruppo dirigente, porteranno avanti un progetto di rilancio e rinnovamento nel segno della continuità. In questi anni abbiamo costruito una forte realtà sindacale sul territorio di Ragusa-Siracusa, dove i termini di rappresentatività della nostra sigla sono cresciuti vorticosamente e continuano ancora ad aumentare, a dimostrazione di una fidelizzazione dei lavoratori che si riconoscono nei valori e nella tangibilità delle azioni della Cisl Fp”.

