Ispica. Finalmente la S4 collegata alla città

Finalmente, dopo 24 anni di attesa, si realizza la strada di collegamento tra l’area denominata S4 (Via Turrisi) e la rete viaria ispicese.

“Era una delle priorità della nostra amministrazione – dichiara il Sindaco Leontini – e finalmente abbiamo dato il primo colpo di ruspa.”

Questo piccolo tratto rappresenta una via di fuga per un’area altamente abitata e un intervento finalizzato ad eliminare il rischio di incidenti.

“Ringrazio – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – le famiglie Scarso e Denaro che hanno ceduto al Comune aree ricadenti sul tracciato. Grazie anche ai cittadini che in silenzio hanno atteso e creduto nel lavoro dell’ufficio Lavori pubblici che ho l’onore di guidare.

Oggi è stato un piacere avere accanto il Consigliere Denaro, che aveva già attenzionato questo argomento, e il collega Assessore Milana.”

La squadra ha lavorato in silenzio ed oggi è stato bello ascoltare il rumore del cantiere appena aperto.

