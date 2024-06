Antenna Marina di Ragusa. Richiesta di accesso agli atti

“Siamo stati raggiunti da una richiesta di chiarezza da parte di alcuni cittadini residenti a Marina di Ragusa sui lavori attualmente in corso nella stessa frazione rivierasca per la realizzazione di un’antenna/ripetitore ai fini telecomunicativi. Abbiamo per questo presentato una richiesta di accesso agli atti ai fini di conoscere la documentazione in possesso dell’ente in merito all’utilizzo di suolo pubblico e/o concessione per la realizzazione della stessa attualmente in corso in via Ammiraglio Rizzo”. E’ quanto rilevano i consiglieri comunali Federico Bennardo, Sebastiano Zagami e Rossana Caruso. “Qualora gli stessi venissero formalmente documentati – sottolineano i tre – abbiamo inoltre chiesto di conoscere i dettagli del progetto ed ogni eventuale atto in possesso dell’ente sull’eventuale impatto ambientale o rischio sanitario dell’antenna/ripetitore. Marina di Ragusa vive un periodico ed esponenziale incremento della popolazione insistente durante la stagione estiva che rende indispensabile dei lavori di adeguamento in seno alla frazione per evitare disservizi: pensiamo alla rete idrica, a quella elettrica e non ultima per importanza a quella della telecomunicazione. Riguardo quest’ultima è bene tuttavia sapere prima quali sono le opzioni sul tavolo in modo da scegliere la migliore in termini di impatto”.

