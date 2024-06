Villetta via Caboto a Marina di Ragusa ai minimi termini

“La villetta di via Caboto, a Marina di Ragusa, a una ottantina di metri da piazza Malta, quindi nel cuore della frazione rivierasca, è ridotta ai minimi termini. Ho raccolto le segnalazioni dei residenti e dei villeggianti, che più volte hanno sollecitato gli uffici competenti senza successo, e le ho girate all’amministrazione comunale affinché si faccia parte attiva nel cercare di risolvere questa situazione a dir poco problematica”. E’ quanto rileva il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, dopo avere appurato che, nell’area, in effetti, sterpaglie ed erbacce la fanno da padrone, per non parlare della presenza di ratti e serpenti che, in questo habitat, trovano facile proliferare. “Non si capisce perché, gli altri anni di questi tempi – aggiunge Chiavola – qualche intervento di pulizia era già stato portato a termine, mentre adesso l’intero sito sembra essersi trasformato in una sorta di piccola foresta con tutti i disagi che questa circostanza può comportare. Tra l’altro, la presenza di sterpaglie rende più facile il fatto che il fuoco possa appiccare. Mi dicono, in proposito, che la presenza di alcuni giovani che cercano riparo all’ombra e che utilizzano questi momenti di apparente relax per fumare, potrebbe innescare un immediato pericolo. E’ una circostanza, quindi, anche questa, da valutare con attenzione e che impone un rapido intervento prima che possa verificarsi qualche evento spiacevole”.

