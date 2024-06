Modica, carenza idrica. D’Antona: “Istituire tavolo tecnico”

In questi giorni sono stati diramati dei documenti riguardanti il servizio di erogazione idrica a Modica: un’ ordinanza del Sindaco che, a causa della torbidità dell’acqua in due serbatoi, vieta l’uso dell’acqua potabile, se non previa ebollizione, nei quartieri di Modica Bassa e di Modica Alta; un avviso di Iblea Acque, società che ha in gestione il servizio idrico per l’intera provincia, che, a causa di un abbassamento di disponibilità d’acqua presso la sorgente Cafeo in conseguenza delle poche piogge, comunica che sarà ridotto il quantitativo di acqua prelevato; infine, un comunicato dell’Ufficio Ecologia del Comune che invita i cittadini ad adottare misure che possano limitare il consumo di acqua dovuto alla riduzione della disponibilità idrica nella sorgente Cafeo.

In pratica le condizioni climatiche, caratterizzate in questi mesi da ridotte precipitazioni, potrebbero trasformare anche a Modica quello che attualmente è un problema in una vera e propria emergenza, come sta già avvenendo in altre parti della Sicilia.

“Al fine di evitare che ciò avvenga – lamenta Vito D’Antona di Sinistra Italiana – riteniamo indispensabile che si passi all’azione: l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Iblea Acque, costituisca urgentemente un tavolo tecnico permanente, nel quale possano essere individuate soluzioni a breve e a lungo termine, quale ad esempio l’individuazione e l’utilizzo di nuovi pozzi a supporto di quelli esistenti che presentano criticità, in modo da garantire costantemente un livello soddisfacente di approvvigionamento idrico in tutte le parti della città”.

