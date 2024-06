Pozzallo. Il Comune presenta libro di Grazia Dormiente

Il comune di Pozzallo unitamente all’Assessorato alla Cultura ha organizzato per venerdì 28 giugno alla Villa Comunale, alle ore 18.00, la presentazione del libro di Grazia Dormiente Giorgio La Pira , una vita per la pace nel mondo, edito da Prova d’Autore nel 2024, per poter riflettere sul valore e sull’importanza dell’ audace testimonianza di un “cristiano siciliano” figlio del mare e aperto all’infinito orizzonte della terra e del cielo.

“Con questo volume, dichiara l’autrice, la città natale lapiriana non può e non vuole che la memoria e l’opera a respiro internazionale di Giorgio La Pira siano legate semplicemente alle proprietà della casa natale e a quella della fanciullezza, senza valutare l’azione politica e le ardite iniziative profetiche che caratterizzarono il suo impegno di sindaco di Firenze e di costruttore di pace”.

Già Prova d’Autore ha pubblicato nel suo sito un estratto della prefazione di Domenico Pisana, presidente del Caffè letterario S. Quasimodo, e relatore nel programma fissato, che noi intendiamo riportare:

La figura di Giorgio La Pira trova in questo saggio antologico di Grazia Dormiente la restituzione memoriale di un uomo, di un politico, di un credente, di un contemplativo dalla vita straordinaria e pervasa di santità…. Nei vari capitoli del libro Grazia Dormiente tratteggia La Pira come “autore della strategia della speranza”, come “profeta” dalla grande attualità, come “esegeta” di una politica che ricerca la pace, come “terziario domenicano e francescano” dalla vita contemplativa e come “operaio dell’evangelo” sulle orme di Francesco… Il volume è corredato da un apparato iconografico, lettere e testimonianze che accompagnano il percorso scrittorio di un uomo divenuto “cittadino del mondo”, un esempio di santità riversata nelle pieghe della storia e alimentata dal rapporto con il Dio Gesù Cristo e dalla preghiera soprattutto nelle sue missioni più difficili… Un’opera preziosa utile indispensabile perché aiuta il lettore a non cadere nella tentazione della “damnatio memoriae”. (dalla pref. di Domenico Pisana)

Ad animare la presentazione, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e dell’Assessore alla Cultura Stella Morana, provvederà Giovanna Pediliggieri, professoressa di lettere, attenta moderatrice in virtù di impegnate esperienze culturali.

Maria Antonietta Emmolo e Antonella Monaca daranno voce alle poesie dedicate da vari autori alla figura lapiriana, ritessendo memorabili metafore. Anche il compositore musicista Francesco Barone con la sua chitarra accompagnerà la voce poetica, rimarcando l’ardire del profeta, dell’ambasciatore di pace che ancora narra l’attesa della povera gente

