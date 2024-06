Concerti estate 2024, da Gigi D’Alessio a Messina ai vari artisti per la Summer catanese

Bella musica e tanto divertimento in questa estate 2024. Tra i vari artisti che si esibiranno in Sicilia, merita attenzione Gigi D’Alessio, con il suo live il 31 agosto a Messina presso l’arena di Capo Peloro.

L’evento, all’interno del tour prodotto da GGD e Friends & Partners in collaborazione con Sicily by Car, è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini.

“Il cartellone estivo che non a caso abbiamo denominato ‘E-state a Messina unmaredidivertimento’ si arricchisce di un nuovo evento che vedrà esibirsi nella splendida cornice di Capo Peloro Gigi D’Alessio. Siamo lieti – dichiarano il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – di offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti in Città la possibilità di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che il cantautore nonché ambasciatore della musica napoletana riesce a trasmettere con le sue melodie e i suoi testi per vivere una serata all’insegna del divertimento e dell’aggregazione”.

Poi l’estate di Gigi prosegue con un fitto calendario live che toccherà durante il tour le più belle località d’Italia, da nord a sud, partendo proprio dal capoluogo della Sicilia con il doppio appuntamento il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la kermesse Dream Pop Fest. Poi sarà la volta di Catania con i due concerti in programma alla Villa Bellini l’11 e 12 agosto all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest promossa nell’ambito del cartellone dell’amministrazione etnea Catania Summer Fest 2024, uno dei cartelloni più importanti del Meridione, con oltre 160 eventi da giugno a ottobre tra musica, danza, letteratura, arte e cinema.

“Stiamo ridando vitalità ad una città con scenari sempre più ambiziosi, grazie alla riqualificazione di spazi che ci consentono di guardare oltre, e di immaginare Catania come una sorta di Edimburgo del Sud, con festival ed eventi in contemporanea in più siti di rilievo” ha affermato il sindaco Enrico Trantino, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, la presentazione del cartellone del Catania Summer Fest 2024 promosso dall’Amministrazione in sinergia con istituzioni e associazioni culturali.

Oltre 160 eventi da giugno a ottobre, tra musica, danza, letteratura, arte e cinema, incastonati in scenari suggestivi e fortemente rappresentativi di una città in evoluzione, che si riappropria di spazi e luoghi. Anzitutto il Giardino Bellini, con la nuova arena che conta 5mila posti a sedere, la piazza Federico di Svevia pedonalizzata, la corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, palcoscenico e casa per tanti artisti, il Castello Ursino e il nuovo spazio ricavato nella corte della Galleria d’arte moderna connessa alla nuova Pinacoteca del complesso museale di Santa Chiara che, fino a ottobre, ospita la mostra di Caravaggio.



