Pozzallo, Ammatuna chiede riapertura della tangenziale

Assolutamente insostenibile per le attività economiche la chiusura della tangenziale della zona industriale, che provoca anche grave pericolo per la pubblica incolumità, per l’attraversamento dei mezzi pesanti nel perimetro urbano della città. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede la riapertura della tangenziale, chiusa da troppo tempo.

“Stendiamo un velo pietoso nei confronti della Giunta Regionale che ha cercato e cerca di utilizzare Pozzallo soltanto per racimolare consensi elettorali, ma il Libero Consorzio di Ragusa, con proprie risorse e senza perdere ulteriore tempo, così come ci si era impegnati nella riunione del 16 maggio scorso, deve intervenire per porre rimedio ad una situazione che penalizza Pozzallo in piena stagione estiva”.

