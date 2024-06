Restyling Piazza Madonnina. Ai pozzallesi non piace molto

“Uno Scempio”, “Hanno rovinato tutto”, “Ma chi ha fatto questo obbrobrio?”, sono alcuni dei commenti che, in queste ore, stanno girando sui vari social come Facebook o Instagram. Oggetto della discussione è il nuovo restyling della piazzetta della Madonnina, nei pressi della piazza delle Rimembranze. I lavori effettuati sui rami tagliati degli alberi, attigui alla statua della Madonna, non sono piaciuti.

Due i punti su cui molti cittadini hanno espresso un giudizio negativo. Gli uccelli che erano soliti vedersi nei pressi della statuina non solo non potranno più sostare sui rami ma non potranno più nidificare, come facevano da molti anni a questa parte. Le persone che solevano rivolgere una preghiera alla Madonnina, sedute sulle panchine, non potranno ripararsi sotto il sole cocente di questi mesi.

E se i luoghi di culto potranno essere altrove, il danno perpetrato agli uccellini ha dato la stura a molte critiche verso coloro che hanno commesso questo scempio. Un occhio inesperto potrebbe dare per scontato che si tratti di alberi malati, che il lavoro sia stato effettuato da qualche mano attenta, oppure che il tipo di intervento effettuato sia il risultato di un approccio scientifico finalizzato a migliorare o preservare la salute degli alberi. Purtroppo, niente di tutto questo. Le piante si dovevano potare, punto e basta. Eppure, qualcuno ha plaudito a questo scempio perché gli alberi “sporcano” in quanto cadono le foglie, gli uccellini vi fanno il nido e i loro escrementi insozzano le auto. E così, tra superficialità e convenienza spicciola, a nostro avviso si è danneggiato in maniera importante il patrimonio arboreo della città, riducendo, probabilmente, la stessa vita degli alberi e aumentando, al contempo, il rischio di indebolirli fino al punto da renderli instabili.

