Ragusa. Tavolo per attività formative e inserimento lavorativo

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Ragusa, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, è stato costituito il Tavolo di Lavoro per la realizzazione di attività formative e di inserimento lavorativo sul territorio della Città di Ragusa nei settori logistica, informatica, ristorazione-gastronomia, turismo e altri con la finalità di giungere alla costruzione di un sistema integrato tra istruzione superiore, formazione professionale, formazione universitaria e il mondo del lavoro che possa sostenere la richiesta di figure professionali nuove e spendibili sul territorio di appartenenza, in ambito amministrativo, gestionale, tecnico a vari livelli.

L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, sottolinea “che con questa deliberazione giuntale la Città di Ragusa intende sostenere la diffusione e la progettualità della logistica, informatica, ristorazione-gastronomia, turismo, intesa come opportunità di sviluppo armonico in termini di valorizzazione dell’economia locale e promuovere azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani nei settori suddetti, agevolando così la crescita delle attività produttive in modo sinergico e in un’ottica di espansione e maggior sviluppo sul territorio.

La creazione di sinergie tra attori del territorio e scuola, attraverso la frequenza di corsi universitari o di istruzione superiore quinquennali o di percorsi di qualifica o di alta specializzazione professionale permette la formazione di figure adeguatamente preparate per l’inserimento nell’ambito lavorativo di riferimento, nonché l’incremento della professionalità e l’ottimizzazione delle risorse esistenti”.

L’adesione al Tavolo di lavoro è a titolo volontario e senza scadenza e può avvenire attraverso la sottoscrizione del modulo che verrà pubblicato a breve sul sito del comune di Ragusa – Amministrazione trasparenza – sezione “Avvisi”.

Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere alla responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Bocchieri del Settore Sviluppo Economico, telefono 0932676449 email mg.bocchieri@comune.ragusa.it

