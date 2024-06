Modica, domenica fa tappa la Coppa Sicilia XCO

Tutto pronto a Modica per il ritorno dell’XCO Città di Modica-Cyclò, in un periodo completamente diverso da quello previsto solitamente, a febbraio. Il recupero della quarta edizione della corsa, annullata per maltempo proprio il giorno di vigilia della sua effettuazione, è comunque un grande traguardo dell’Asd Revolution Bike, che ha sempre fortemente voluto che la storia dell’evento principe del sodalizio non si esaurisse. Lo scorso anno la prova fece registrare i successi di Pierpaolo Ficara e Federica Occhipinti, chi raccoglierà il loro testimone?

Questi intanto i leader della Coppa Sicilia alla vigilia della corsa ragusana: Angelo Arcidiacono (Catania Bike Team/ES1), Ivan Mortillaro (GI Esse Pro Cycling/ES2), Gabriele Abella (GI Esse Pro Cycling/AL1), Simone Trippoli (Bike 1275/AL2), Lorenzo Adamo (Nosolobike/JU), Gaspare Mazzamuto (Hykkara Bike/MJ), Antonio Cassarino (Bike 1275/U23), Andrea Privitera (Special Bikers/EL), Gaspare Di Girolamo (Finestrelle Bikers/ELMT), Giuseppe Battaglia (Team Bike Siracusa-Noto/M1), Paolo Calabrese (Bike Canicattini/M2), Angelo Tumino (Naturosa-Bike & Co/M3), Paolo Santoro (Team Bike Siracusa-Noto/M4), Alessandro Spampinato (Bike 1275/M5), Ubaldo Piccione (Team Bike Siracusa-Noto/M6), Andrea Giaramita (Finestrelle Bikers/M7), Emanuele Interlici (Team Bike Siracusa-Noto/M8).

Al femminile comandano Flavia Zuccarello (Mongibello Team/ED1), Sarah Ardizzone (Pantelleria Outdoor/ED2), Erminia Buscemi (LPM Group/DA1), Alessia Micieli (Naturosa Bike & Co./DA2), Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice/DJ), Chiara Vitello (Racing Team Agrigento/DU), Annamaria Occorsio (Himera Bike/WW1), Benedetta Simonetti (Bike Project/W2), Concita Pittaldi (Siracusa Academy Cycling/W3), Tiziana Galtieri (Team Extream 2000/W4), Carmela Mazza (Liotri on the Rocks/W5).

L’appuntamento è all’Area Attrezzata Mangiagesso, per la gara che oltre che per la Coppa Sicilia sarà valida anche per la Coppa Jonica Mtb e che si disputerà su un percorso di 4,3 km per 180 metri di dislivello da coprire più volte in base alle categorie. Il tracciato per le categorie giovanili è di 3,3 km. Prime partenze alle ore 9:00 con le gare per i Master, alle 10:30 toccherà agli Esordienti, alle 11:30 agli Allievi e alle 12:50 chiusura riservata alle categorie assolute.

Per informazioni: Asd Revolution Bike, https://www.revolutionbikemodica.it/

Salva