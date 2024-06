La tragedia di Vittoria, il cordoglio di Confcommercio sezionale

“L’incendio della scorsa notte a Vittoria, che ha colpito una intera famiglia costando la vita a due componenti dello stesso nucleo, mette in luce come la famiglia, nonostante le difficoltà, stesse realizzando i propri sogni attraverso l’istruzione, il lavoro e l’impegno sociale”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che riflette sulle cause del malessere che ha determinato la tragedia. “Sicuramente – prosegue – sono necessari interventi proattivi, di supporto psicologico, di assistenza sociale, di strutture dedicate che possano aiutare le famiglie a gestire le tensioni per affrontare situazioni o eventi stressanti che ahimè possono degenerare. Come consiglio direttivo di Confcommercio esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia per quanto accaduto e riteniamo che da tempo la nostra società regga su di un equilibrio sempre più fragile e a crescente complessità a causa di fattori eterogenei: aumento delle diseguaglianze tra chi accumula ricchezza e chi ne ha sempre meno, scarsezza del lavoro come pilastro economico e sociale, globalizzazione, flussi migratori. E’ tempo di mettersi insieme tutti per creare rete, inclusione sociale, comprensione interculturale, strategie comuni che guardino con attenzione le esigenze che emergono nelle nostre città, garantendo una convivenza più serena e sicura per tutti. Solo così, attraverso anche dei modelli di interazione tra popoli, prendendo spunto dalle esperienze di inclusione con cui operano le stesse scuole, potremo costruire comunità forti, solidali, unite e prospere, in cui tutti possano realizzare i propri sogni e contribuire al benessere collettivo”.

Salva