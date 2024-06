A Modica ritorna “Welcome to Paradise” di Marcel Cordeiro

Un’ultima cena in cui Papa Francesco fa da cameriere ai commensali, opera dell’artista Andrea Pancino, diventa simbolo dell’edizione 2024 di Welcome to Paradise, celebre rionale d’arte contemporanea organizzata tra i vicoli e le case abbandonate del quartiere Monserrato di Modica grazie ad un’idea dell’artista brasiliano Marcel Cordeiro.

Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione dell’evento che quest’anno vedrà le installazioni di 28 artisti trasformare il quartiere per un intero mese in un museo a cielo aperto: dal 22 giugno al 22 luglio Monserrato si trasformerà nel grande parco di “Francesco World”, un itinerario disegnato attorno ai più scottanti temi di attualità interpretati attraverso lo sguardo di Papa Francesco, il primo Papa della storia a scrivere un libro sull’arte e ad attribuire espressamente agli artisti un ruolo fondamentale per favorire il dialogo tra i popoli e il recupero di un’umanità essenziale.

«Attraverso le nostre opere e ispirandoci al pensiero del Papa – spiega il direttore artistico Marcel Cordeiro- paleremo di guerra, pace, misericordia, ecologia, spiritualità, immigrazione, intelligenza artificiale, anziani, mondo lgbtq+, femminicidi, abbandono, miseria, fame, disabilità, felicità».

«Questo progetto intorno a Papa Francesco – aggiunge Cordeiro – ci ha dato l’energia giusta per ridare nuova vita a Welcome To Paradise, che riprende il suo percorso con la settimana edizione dopo sette anni di pausa. Ricominciare dopo tanti anni è affascinante! Tante cose sono cambiate, la società è in costante evoluzione e tornare a coinvolgere il pubblico su questi temi attraverso l’arte è ora più che mai una bella sfida. Comunicare, emozionare, interrogare, stupire, turbare sono le leve attraverso cui il linguaggio artistico può accendere il cuore delle persone e invitarle a condividere, a partecipare. Noi a maggior ragione vogliamo farlo non solo attorno a Papa Francesco ma attorno a un progetto di rigenerazione urbana che una volta l’anno porta le persone in un quartiere quasi del tutto abbandonato che improvvisamente rivive con il colore, le idee, l’energia delle nostre opere».

Artisti, fotografi, intellettuali, architetti, attivisti compongono l’eterogeneo gruppo di lavoro che darà vita quest’anno al percorso espositivo di Welcome to Paradise: oltre allo stesso Cordeiro parteciperanno Najla Hassen, Franco Menna, Gabriela Costache, Simona Giuliano, Flavia Puglisi, Andrea De Carvalho, Luca del Guercio, Demetrio di Grado, Andrea Mario Bert, Calogero Arcidiacono, Simone Mastrelli, Stefano Caruso, Francesco Nicastro, Giò Scifo, Pamela Vindigni, Andrea Pancino, Franca Lambiase, Mark Cannata, Rosa Cerruto, Marco Grifola, Elisa Corallo, Noemi Guastella, Carmen Scarso, Lorenzo Sammito, Stefania Pagliazzo, un collettivo di artiste formato da Patrizia Bonvissuto, Antonella Floridia, Ausilia Ruta, Carmela Saturnino e un collettivo di artisti formato dai detenuti e dalle detenute della Casa Circondariale di Sollicciano (Firenze).

Appuntamento a sabato 22 giugno alle ore 20 a Modica per la grande festa dinaugurazione di Welcome to Paradise!

