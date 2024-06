Incendio, quasi sicuramente di origine spontanea, forse per un corto circuito all’impianto elettrico, di un’autovettura in Via Neghelli ad Acate. In fiamme una Ford Fiesta. Per fortuna, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nelle aree circostanti. Scongiurato il peggio.

foto repertorio

Salva