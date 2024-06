Pozzallo. Torna a deporre la tartaruga caretta caretta

Torna a deporre la tartaruga Caretta Caretta a Pozzallo, ha scelto la spiaggia di Pietrenere che quest’anno insieme alla spiaggia Raganzino hanno confermato l’ottenimento della Bandiera Blu e Verde. Questa nidificazione indica come le nostre spiagge sono particolarmente idonee alla giusta convivenza uomo e animali, ma dobbiamo impegnarci sempre di più a rispettare l’ambiente in cui viviamo. Dobbiamo ricordarci alcune semplici regole visto l’inizio della stagione estiva, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna.

Ogni anno tonnellate e tonnellate di rifiuti finiscono nel mare perché lasciati nelle spiagge. La spiaggia, oltre ad essere un luogo incantevole per apprezzare le meraviglie della natura, è un luogo che gli essere umani hanno in comune, in cui vivono numerose specie di animali e piante. Portare con sé una busta per i rifiuti è sempre una soluzione amica dell’ambiente.

Anche raccogliere rifiuti lasciati da precedenti ospiti. Deporre i rifiuti negli appositi cestini e soprattutto ricordarsi di non buttare le cicche delle sigarette a terra.

Evitamo il consumo eccessivo di acqua nelle docce e soprattutto, conclude Ammatuna, ricordiamoci che è vietato l’uso di saponi o prodotti non biodegradabili.

