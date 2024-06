Oltre la terapia. Sabato 15 giugno convegno alla sala Avis Ragusa

Le nuove frontiere della prescrizione sociale, una pratica che permette ai professionisti sanitari di promuovere il benessere dei cittadini e degli assistiti, indicando servizi e risorse presenti e attivi nella comunità locale in cui vivono, al centro del convegno “Oltre la terapia. Trattamenti non farmacologici nella demenza”. L’appuntamento è in programma per sabato 15 giugno dalle 8,30 nella sala Avis di Ragusa. Promosso da Chiara Savà, coordinatrice del centro diurno “Così come sei” di Ragusa, educatrice professionale, musicoterapeuta, counsellor professionista e tecnico del comportamento Aba, l’evento di approfondimento si prefigge di creare le condizioni per avviare sul territorio questa pratica relativamente nuova nell’assistenza sanitaria. “E’ il risultato – spiega la dottoressa Savà parlando della prescrizione sociale – di una alleanza e collaborazione con molteplici partner della comunità locale e il settore sanitario. La prescrizione sociale è in uso già in diversi Paesi europei ed extraeuropei, in particolare nel Regno Unito dove a livello locale è una realtà organizzata e ben consolidata”. Il convegno di sabato è molto articolato e con la presenza di illustri relatori che saranno moderati dall’assessora ai Servizi sociali del Comune di Ragusa, Elvira Adamo. Dopo i saluti di Virginia Lo Magno, presidente Afar (Associazione familiari alzheimer Ragusa), del sindaco Giuseppe Cassì, dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione Catia Pasta e di Roberto Caruso Olivo, presidente dell’ordine Tsrm-Pstrp di Ragusa, sarà la volta degli interventi. Katia Pinto, presidente della federazione Alzheimer Italia, parlerà de “Il lavoro della federazione: il progetto Comunità amiche delle persone con demenza”, mentre la geriatra Laura Vernuccio, responsabile dell’ambulatorio di centro Cdcd del policlinico Giaccone di Palermo, si soffermerà su “Le demenze nel 2024”. Interverrà anche la psicologa Flora Inzerillo, che è anche psicoterapeuta, musicoterapeuta, oltre che responsabile dell’ambulatorio di psicologia dell’ambulatorio di centro Cdcd del policlinico Giaccone di Palermo, che illustrerà il “Nuovo concetto di cura e riabilitazione nelle demenze: dall’ambulatorio ai luoghi di bellezza del territorio”. Previsti, inoltre, gli interventi di: Carlo Vitali, presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa su “Il ruolo del medico di base nella diagnosi di Alzheimer, nuove prospettive”; Emanuele Ottaviano, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Ragusa, su “Il ruolo delle farmacie a favore dei malati alzheimer e delle loro famiglie”; Paola Argentino, psichiatra ma anche psicoterapeuta oltre che formatore e supervisore in counselling, che interverrà su “Familiari caregiver: la forza dell’amore nel dolore”. Le conclusioni saranno affidate al direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia, e a Giovanni Iacono, assessore alla Sanità e alle Politiche della salute del Comune capoluogo. Evento gratuito. Per info e iscrizioni 3207148306 oppure 3887282872.

