Comiso. Festa S..Antonio di Padova: sfilata carretto siciliano e tradizionale cena

Domani è in programma la sfilata del carretto siciliano per le vie del quartiere in cui insiste la parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Comiso. Un rito ormai tradizionale che si caratterizza per la raccolta dei doni che, poi, saranno messi all’asta per la tradizionale “cena” in onore al santo. In serata, sempre domani, alle 20, ci sarà la benedizione dei doni della “cena” e, quindi, l’inizio vero e proprio della vendita all’asta da parte dei componenti del comitato dei festeggiamenti. E’ un modo per sostenere le spese delle celebrazioni ma anche per raccogliere fondi necessari al supporto delle famiglie più bisognose che risiedono nell’area della parrocchia. La festa continua anche lunedì con il Rosario delle 8 e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30, poi, ci sarà la celebrazione eucaristica e l’inizio del quarant’ore. Alle 18 il Rosario meditato e la tredicina mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Conti e animata dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. Martedì 11 giugno, alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30 la santa messa e l’adorazione eucaristica fino alle 18,30. Alle 18 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, e animata dal gruppo Rinnovamento nello spirito santo di Comiso.

