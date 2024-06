Baroque Race, tra un mese l’edizione numero 13

In certi casi si può proprio dire che il 13 porta bene… Il prossimo 7 luglio la Baroque Race vivrà la sua 13esima edizione e stando al numero di iscritti già raggiunto a un mese dalla sua disputa si può affermare che sarà un’edizione da ricordare. La prova, intitolata alla memoria di Giorgio Buscema, non cambia le sue caratteristiche, ossia il suo tracciato disegnato fra Ragusa e Scicli passando per Modica, attraverso 24 km di corsa che negli anni hanno dimostrato di essere non solo selettivi, ma utili anche per chi programma impegni lunghi, su strada o di trail, nel corso dei mesi estivi.

Oltre alla gara lunga, è confermata la Baroque Sprint e Walking con partenza da Modica per complessivi 10,2 km, il che significa per gli organizzatori dell’Asd Non al Doping Ragusa e Uisp Territoriale Iblei, un doppio impegno organizzativo, con due distinte sedi di partenza. I tracciati sono una completa immersione nel fascino del Barocco ragusano, regalando a chi partecipa emozioni visuali che resteranno nella memoria.

Teatro della partenza della gara lunga sarà Piazza Pola nello scenario incantato di Ragusa Ibla, con lo start fissato per le ore 7:00. La Baroque Sprint scatterà invece alle 8:00 da Corso Umberto a Modica, nei pressi del Teatro Garibaldi. Arrivo a Scicli, in Via Penna all’altezza del negozio di Piazza Italia. A fine gara premiazione per i primi 3 arrivati uomini e donne, assoluti e di categoria.

Un caloroso ringraziamento va a Ragusa A Domicilio un applicazione che aiuta imprese e cittadini.

Iscrizioni ancora aperte, al costo di 20 euro a cui ne vanno aggiunti 2 di contributo per il bus navetta di raccordo fra arrivo e partenza. Per la Baroque Sprint il prezzo è di 12 euro. Ma attenzione: bisogna provvedere entro il 18 giugno in quanto poi sono previsti aumenti. Lo scorso anno la corsa ha fatto registrare i successi di Lorenzo Lotti in 1h21’43” e dell’ucraina Nadiya Sukharyna in 1h43’35”.

Per informazioni: Atl.No al Doping Ragusa, www.maratonadiragusa.it

Salva