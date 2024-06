Torna l’XC Città di Modica, appuntamento il 16 giugno

Giorni frenetici per il Revolution Bike di Modica la società ragusana da anni in primo piano non solo come risultati, ma anche come organizzazione di eventi e promozione dell’attività offroad. E’ finalmente ufficiale la data di recupero per l’XC Città di Modica-Cyclò, la tappa della Coppa Sicilia annullata per maltempo alla fine dello scorso febbraio. La prova verrà disputata il prossimo 16 giugno, con lo stesso programma previsto originariamente, dando quindi spazio a tutte le categorie assolute e amatoriali.

Teatro dell’evento, valido anche per la Coppa Jonica Mtb, sarà come previsto inizialmente l’Area Attrezzata Mangiagesso dove verranno posti tutti i servizi pre e post partenza. Sarebbe stato davvero un peccato veder sparire una gara che è amatissima dal panorama ciclistico di tutta la Sicilia e c’è una certa curiosità per vivere l’evento in un periodo, anche climatico, completamente diverso da quello solito.

Il tracciato di gara misura 4,3 km per un dislivello di 180 metri. E’ un percorso che molti biker ormai conoscono bene, sanno che prevede molti saliscendi tenendo sempre impegnati sia il fisico che la mente per la necessità di una guida accurata, considerando anche che ci sono pendenze che arrivano fino al 26%. Per Esordienti e Allievi previsto un circuito più breve, di 3,3 km. Il programma di gare prenderà il via alle ore 9:00 con le categorie amatoriali, alle 10:30 toccherà agli Esordienti, alle 11:30 agli Allievi e alle 12:50 chiusura con le prove assolute.

Per quanto riguarda le iscrizioni fanno naturalmente fede quelle effettuate in funzione della data originaria del 25 febbraio, ma si può ancora aderire al costo di 5 euro per le categorie assolute e 20 euro per quelle amatoriali. Un evento che ritrova il suo posto in calendario, grazie all’impegno dell’Asd Revolution Bike e anche all’Ars che non ha fatto mancare il suo fondamentale contributo. Mancare l’appuntamento sarebbe davvero un peccato…

Per informazioni: Asd Revolution Bike, https://www.revolutionbikemodica.it/

Salva