Due pesi e due misure diverse. Perché?

Da qualche giorno circola sui social uno strano messaggio con allegata una foto. Leggendolo, abbiamo pensato si trattasse di un post sarcastico e magari polemico. Ci siamo chiesti, perché? A voler pensare male, sembrerebbe che qualcuno stia mettendo in discussione che in Sicilia, almeno per l’argomento in questione (feste da ballo o eventi simili), si stia adottando il sistema di due pesi e due misure diverse tra una provincia e l’altra. Infatti, quello che ci hanno fatto notare, attraverso i social e che sta facendo discutere gli operatori del settore, preoccupati per le loro attività, è il perché di queste differenze nel rilasciare autorizzazioni. Del resto, la legge non dovrebbe essere uguale per tutti, oppure come ha detto qualcuno, viene applicata secondo interpretazione. Dall’’immagine postata, risulterebbe che in buona parte della Sicilia (colore verde) è concesso organizzare feste da ballo, eventi, ecc. naturalmente, pensiamo con le dovute prescrizioni, mentre nella parte evidenziata in rosso, non si rilasciano autorizzazioni, poiché, nella maggior parte dei casi viene applicata una restrizione, in cui viene richiesta una licenza adeguata ad alcune attività, in particolare dove è prevista la presenza del DJ. Ciò che non è chiaro, come mai con le stesse condizioni nella zona verde (vedasi foto) a pochi km dalla zona rossa, ma provincia diversa, si rilasciano autorizzazioni senza troppe restrizioni, per consentire ai giovani di potersi distrarre divertendosi, e trascorrere una serata tra amici, mentre, nella zona rossa, provincia vicina, tutto sembra essere più complicato, difficile ottenere autorizzazioni, tant’è che diversi locali, visti i vari dinieghi hanno deciso di chiudere bottega. Due pesi e due misure a pochi Km di distanza! Perché? Ma non solo questo, infatti, ci è stato anche detto, ad esempio, che in provincia di Ragusa ad essere attenzionati sono solo alcuni locali, tra l’altro con le dovute autorizzazioni, mettendo in difficoltà i clienti, oltre ai proprietari, per l’atteggiamento che spesso viene adottato. Non sarebbe più corretto chiedere la documentazione per le dovute verifiche al titolare del locale, anziché farlo pubblicamente, nel bel mezzo della festa agli artisti, dj, barman e organizzatori, irrompendo nel bel mezzo dell’evento, come se si trattasse di un vero e proprio blitz (a volte spegnendo perfino la musica). Non dovrebbe essere fatta, invece, in ufficio e non in mezzo al pubblico, per evitare di mettere in apprensione i presenti. La cosa che non convince alcuni titolari di locali, in particolare a Modica, è il perché non vengono controllati tutti: stranamente ci dicono, sempre gli stessi. Ma intanto i giovani del luogo, sono costretti ad andare altrove, per potersi godere un sano divertimanto.

