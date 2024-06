Modica. Ragazza sale sopra un cornicione a 10 metri di altezza tentando il suicidio

È successo a Modica, dove una donna ha tentato di suicidarsi, lanciandosi nel vuoto dal tetto della propria abitazione ad un’altezza di circa 10 metri. Un’amica della donna, ha notato qualcosa di strano nell’atteggiamento dell’interessata ed ha chiamato il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento immediatato per evitare l’azione estrema della conoscente, a causa di un probabile stato di sofferenza personale. Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia si è evitato peggio. Gli agenti, resisi conto della delicata situazione, hanno tentato subito di instaurare un rapporto di dialogo con la donna per convincerla a non commettere l’insano gesto. Alla fine, i poliziotti sono riusciti a convincerla, portandola in salvo. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno provveduto a prestare l’assistenza necessaria alla donna.

Salva