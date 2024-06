OPEN! Architetti al centro #3

È stata inaugurata a Modica venerdì 31 maggio la mostra degli architetti della provincia di Ragusa ‘Architetti al centro#3’. Architetti al centro #3 è una manifestazione organizzata dall’Ordine degli Architetti di Ragusa con la partecipazione della Fondazione degli architetti di Ragusa, con il patrocinio del Comune di Modica, in seno alla manifestazione ‘Open! Studi Aperti’ promossa dal CNAPPC. Open! è la manifestazione che unisce gli studi di architettura in un unico grande evento diffuso sull’intero territorio nazionale con lo scopo di far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico, per far comprendere l’importanza del lavoro dei professionisti che intervengono sullo spazio di vita dell’uomo ma anche un’occasione per creare nuove relazioni e stimolare un sano e costruttivo confronto fra i professionisti. Per questa ragione, l’Ordine degli architetti di Ragusa dal 2018 si impegna nell’organizzazione di un evento collettivo che riunisca gli studi di architettura della provincia in un unico luogo. L’esposizione collettiva dei 20 studi di architettura partecipanti si svolge fra il Convento del Carmine (Ex Caserma) e il Chiostro di Palazzo San Domenico e durerà sino a sabato 8 giugno. Venerdì 31 maggio la manifestazione ha visto come ospiti la Vicepresidente del CNAPPC, Alessandra Ferrari e il noto architetto Oriol Capdevila Arus che ha tenuto una conferenza dal titolo ‘Una città in movimento’. Il prossimo evento si terrà sabato 8 giugno presso il Palazzo dei Mercedari, un talk con gli architetti Gianluca Peluffo e Orazio Carpenzano dal titolo ‘Forme della Rigenerazione, recenti architetture per la città’. Una settimana dedicata al mondo dell’architettura, un momento di riflessione sulle occasioni di rigenerazione urbana delle nostre città e sul ruolo dell’architetto e del progetto nei processi di trasformazione del territorio.

