Modica, chiusura macello. La citta ha diritto di conoscere la verità.

Alla fine, anche se dicono per un breve periodo, sono riusciti a privare gli allevatori modicani e del comprensorio del frigomacello, creando un disservizio ad uno dei settori più importanti della nostra economia – a dirlo è il coordinatore cittadino Sud Chiama Nord, Giovanni Cavallo – oltre a togliere il sonno a circa venti lavoratori che nei giorni scorsi hanno inscenato l’occupazione dei locali in segno di protesta a sostegno dell’impresa e del loro posto di lavoro. Ci chiediamo a questo punto – continua il coordinatore cittadino Sud Chiama Nord – se tra le motivazioni della chiusura del frigomacello a seguito delle rilevazioni dei NAS vi siano anche quelle attribuibili a “CARENZE IGIENICO SANITARIE”. Questo è chiaramente un aspetto di grandissima sensibilità e apre la strada a delle domande spontanee. Ma chi avrebbe dovuto vigilare? Cosa è stato fatto in questi mesi per ripristinare, eventualmente, le condizioni ottimali? Questo coordinamento cittadino ritiene che la città debba essere messa a conoscenza di quanto accaduto. Di quanto è stata tutelata la sicurezza alimentare sia dei modicani che dei cittadini del comprensorio. Al netto di questo importantissimo aspetto la nostra attenzione, e su questo ci torneremo, sarà rivolta alla celere riapertura del frigomacello in quanto abbiamo la sensazione che la città– continua Cavallo – non si stia nemmeno rendendo conto di quante strutture che hanno segnato la storia del nostro territorio (vedasi il mercato ortofrutticolo) hanno, per scelte locali e non per imposizione legislativa, già chiuso e altre, come il frigomacello, potrebbero rappresentare “na pampina ri cacuoccila” che come sappiamo pampina dopo pampina alla fine rimane il nulla.

