Trasporto Pubblico Locale. A Modica via AST arriva SAIS

Al claim “Modica si Muove” partirà dal primo luglio il Trasporto Pubblico Locale (il cosiddetto “servizio urbano” che sarà gestito dalla SAIS, che già opera a Siracusa, Enna e Milazzo. L’AST, che nei mesi scorsi aveva annunciato il ritiro, lascerà il campo alla nuova società che ha già presentato un progetto, vagliato dagli uffici della polizia locale, a cui spetta il compito di gestione e controllo del servizio, sotto la direzione dell’assessore, che è stato presentato venerdì scorso in conferenza stampa a Palazzo della Cultura. La SAIS assicurerà le linee urbane per il prossimo biennio con un affidamento diretto consentito dalla legge, vista l’urgenza di non interrompere un pubblico servizio, Al Comune 1.528.547,13 euro, somma in larga parte finanziata, come è sempre stato anche con l’AST, dalla Regione Sicilia.

Modica presenterà una vera e propria rivoluzione sul TPL ed avrà appetibile a tutti. Fino ad oggi, infatti, chi utilizzava il trasporto pubblico lo faceva perché costretto dal fatto di non avere un’auto o la patente, ora può diventare un’opzione plausibile per spostarsi con i mezzi pubblici. Per fare questo gli interventi messi in campo sono stati tanti e di questo debbiamo ringraziare la Polizia Locale, il comandante, Cannizzaro il suo vice, Ruta, e il Commissario Elvira Belviglio, per quanto hanno profuso insieme all’amministrazione per raggiungere l’obiettivo che avevano in mente. C’è una fortissima componente di innovazione tecnologica con un app di supporto, con un sistema di intelligenza artificiale che darà anche qualche consiglio su cosa fare in città. Si è anche guardato alla componente della sostenibilità, perché oggi più che mai non si può non parlare di mobilità sostenibile, quindi ci saranno tutti autobus di nuova generazione che saranno anche accessibili con pedana per le persone con disabilità. Un’altra novità importante- dice l’assessore-sarà quella della presenza per la prima volta al Comune di un software gestionale per l’analisi dei dati che ci permetterà di capire quale linea funziona, quale meno e come poter intervenire non solo per migliorare quella linea stessa ma anche per aggiungerne un’altra”.

Nel progetto sono previste le linee che collegheranno alla città le frazioni di Marina di Modica e Maganuco “ E’ linea fortemente voluta dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore- . Il servizio sarà disponibile fino a notte tarda per consentire, soprattutto ai giovani, di raggiungere la frazione balneare in sicurezza ” .

Presente alla conferenza stampa, oltre al sindaco e all’onorevole Abbate, anche il comandante della Polizia Locale, il Direttore Sais Autolinee Spa, Vincenzo Asaro, e il Project manager ITS Autorute, Davide Mangerini.

Questi ultimi hanno illustrato le innovazioni che, specificatamente, saranno introdotte. Il costo del biglietto rimarrà invariato, quindi sarà di 1,20 euro a corsa.

“Dobbiamo fare in modo – ha detto Asaro – che la cittadinanza si approcci al servizio pubblico in maniera diversa. Il servizio pubblico, infatti, deve essere appetibile, la popolazione deve capire che è un servizio comodo, utile affinché si possano usare sempre meno le auto e raggiungendo così quello ‘shift modale’ cioè un cambiamento dei modi di spostamento che poi è l’obiettivo che si pongono le amministrazioni”.