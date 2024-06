Importanti risultati raggiunti dal Circolo velico Kaucana

A Marsala, podio Ilca 4 interamente targato Circolo velico Kaucana. Nelle acque antistanti il Circolo velico di Marsala, si è disputata, nei giorni scorsi, la quarta prova zonale Ilca, nella quale il Cvk ha occupato tutti e tre i gradini del podio per la classe Ilca 4. Con sole tre prove disputate delle sei previste conquista il primo posto assoluto Damiano Livoti, primo anche tra gli under 16, seguito da Gianmarco Livoti, secondo, e Paolo Salvo, terzo. Un risultato atteso da molto ma che era già nell’aria da tempo. Non è un segreto, infatti, che ormai la squadra Ilca si fa notare nelle competizioni zonali ed anche in quelle di carattere nazionale e internazionale. I giovani atleti, allenati da coach Giovanni Magliulo, sono arrivati a Marsala, infatti, con alle spalle la disputa di due importanti competizioni, la terza tappa Italia Cup a Marina di Campo, all’Isola d’Elba, e la prima tappa dell’EurIlca a Punta Ala in provincia di Grosseto. In entrambe, gli atleti hanno portato a casa risultati degni di nota e, in particolare, a Punta Ala, Lucrezia Micieli ha conquistato il podio con il secondo posto femminile, concludendo con un meritatissimo nono posto assoluto. È salita sul podio anche Gilda Nasti, prima femminile U16 e ventiduesima assoluta. Niente male anche gli altri atleti del sodalizio ibleo con Paolo Salvo quindicesimo, Damiano Livoti ventottesimo e quinto U16 mentre Matteo Di Dio si è attestato nella prima metà della classifica. Risultati ragguardevoli anche in ragione dell’elevato numero di partecipanti provenienti da tutta Europa.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo: 2 medaglie femminili e 4 atleti nelle prime 30 posizioni in una competizione europea direi che è una bella soddisfazione. Continueremo a lavorare per i prossimi appuntamenti”: sono le parole di Giovanni Magliulo che ha promesso grandi risultati e la promessa è stata ampiamente ed immediatamente mantenuta con la conferma del podio marsalese interamente Cvk. Il Circolo velico Kaucana apre quindi la stagione estiva carico di energia e di grandi soddisfazioni con la certezza di aver imboccato la strada giusta per affermare la vela iblea sia nei campi regionali che in quelli nazionali ed internazionali. E mentre si preparano i grandi appuntamenti con un mondiale alle porte, si continua a lavorare con impegno e determinazione nel territorio per il territorio: i prossimi appuntamenti prevedono infatti, oltre al consueto Vela Day dell’otto giugno, la prima regata sociale “Faro Vela”, che sarà disputata domani, domenica 2 giugno, nelle incantevoli acque di Punta Secca. L’appuntamento di domenica, di fatto, rappresenta un’ottima vetrina per illustrare e promuovere i numerosi corsi estivi in programma. Appare superfluo ricordare che gli atleti che adesso si affermano nelle competizioni anche di rilevanza nazionale hanno tutti mosso i primi passi in uno dei corsi estivi organizzati dal Cvk e che da quest’anno assumono la rinnovatissima formula del Campus estivo.

Ma il Cvk ha anche avviato numerose e proficue collaborazioni con le scuole non solo promuovendo il progetto nazionale della Fiv denominato “Vela a Scuola – Il mare arriva in aula” che porta la disciplina sportiva nelle aule scolastiche, ma anche attraverso molteplici convenzioni sia a valere sui fondi del Pnrr che sui progetti “Piano Estate 2024”. Moltissime le iniziative previste per l’estate ormai prossima, che si annuncia ricca di appuntamenti all’insegna dello sport vela. Tutto questo è possibile grazie all’instancabile impegno non solo dei diretti protagonisti, allenatori, dirigenza e staff tecnico, ma anche di tutti i soci che continuano a investire e a credere in questo progetto.

