Giusto risarcimento per reiterazione contratti oltre 36 mesi per Docenti Precari e Personale Ata

L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica ha avviato un’azione legale di grande rilevanza, volta a ottenere il risarcimento per i docenti e il personale ATA che hanno subito la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi. Questo ricorso è una risposta diretta alle numerose segnalazioni del personale scolastico( sia docenti che personale Ata ) che, nonostante il lungo periodo di servizio, continuano a vivere una condizione lavorativa instabile, priva di tutele adeguate e soprattutto precaria.

La reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi rappresenta una violazione delle normative nazionali e comunitarie, in particolare della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e sulla parità di trattamento tra personale di ruolo e a tempo determinato e del Decreto Legislativo n. 368/2001 che la recepisce nell’ordinamento italiano. Questa pratica compromette la stabilità professionale dei docenti e del personale ATA, influenzando negativamente la qualità dell’insegnamento e la continuità didattica.

Il ricorso dell’UNC Modica ha l’obiettivo di ottenere il giusto risarcimento per i docenti e il personale ATA che hanno subito alla reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi, sollecitando il Ministero dell’Istruzione e del Merito inoltre alla stabilizzazione a tempo indeterminato così da conformarsi alle linee guida europee. Questa azione legale mira alla

Tutela dei Diritti dei Docenti e del Personale ATA: Garantire che i diritti del personale scolastico siano rispettati, ottenendo un riconoscimento economico per l’ingiusta reiterazione dei contratti, con un importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dello stipendio lordo.

“È fondamentale ottenere il giusto risarcimento per chi ha subito la reiterazione dei contratti considerato che nel settore pubblico non è ad oggi prevista la possibilità di convertire il rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato – come invece accade nel settore privato” afferma l’Avv. Antonino Di Giacomo, collaboratore dell’UNC di Modica”. Aggiunge l’Avv. Stefano Di Giacomo: “Questo ricorso è essenziale per riconoscere i diritti economici del personale scolastico penalizzato dalla reiterazione dei contratti. Il risarcimento sarà quantificato dal Giudice con un importo compreso tra 2,5 mensilità e 12 mensilità, maggiore sono gli anni di servizio prestati più alto sarà il risarcimento ottenuto.”

Requisiti per Ottenere il Risarcimento: Per partecipare al ricorso e ottenere il risarcimento, è necessario che i docenti e il personale ATA abbiano avuto:

Contratti annuali fino al 31 agosto per oltre 36 mesi; Contratti fino al 30 giugno.ma in questo caso bisogna valutare se ha prestato servizio presso lo stesso Istituto Scolastico e per la stessa materia per oltre 36 mesi.

Invitiamo tutti i docenti, il personale ATA e il personale scolastico interessato ad unirsi a questa azione legale. L’UNC di Modica è impegnato a fornire informazioni e supporto legale per ottenere il giusto risarcimento. È possibile contattarci per maggiori informazioni e per aderire al ricorso ai seguenti recapiti:

Telefono: 0932 1613917

Email: consumatorimodica@gmail.com

Avv. Antonino Di Giacomo Avv. Stefano Di Giacomo

