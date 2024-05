La morte dell’on. Nello Rosso a Ragusa alla vigilia del suo 90°compleanno

Lo ricorda con affetto e stima Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa): «Mi ha profondamente rattristato la scomparsa dell’on. avv. Nello Rosso, il quale oltre che Sindaco di Chiaramonte Gulfi è stato un valoroso parlamentare regionale. Egli assieme agli altri deputati della provincia di Ragusa è stato firmatario della legge regionale “Norme per il risanamento e il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa”. Ricordo che l’on. Rosso fu relatore in aula della quarta Commissione legislativa e diede un grande contributo alla sua approvazione».

In questo triste momento esprimo alla moglie e ai familiari tutti, e ai cittadini di Chiaramonte Gulfi le mie più sentite condoglianze.

A Chiaramonte, nel pomeriggio di martedì 28 maggio, nella chiesa Madre, è stato celebrato il funerale.

Sebastiano (Nello) Rosso, nato a maggio del 1934 (deceduto il 26.05.2024), avvocato, già sindaco di Chiaramonte Gulfi (Rg), capogruppo DC al Consiglio provinciale di Ragusa, segretario provinciale della DC, deputato regionale eletto nel 1976 nel collegio di Ragusa, èstato co-artefice (promotore e grande sostenitore unitamente all’on. Giorgio Chessari, primo firmatario) della legge speciale 61/1981 per Ragusa Ibla (conosciuta da tanti come la cosiddetta “legge su Ibla”) e impegnato per la soluzione dei problemi della provincia iblea.

Giuseppe Nativo

Salva