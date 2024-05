Ispica, l’istituto “Curcio” e le sfide dell’istruzione professionale in città

Le nuove sfide dell’istruzione professionale e l’interazione tra istruzione e lavoro. Questi gli argomenti della tavola rotonda che ieri mattina l’istituto di istruzione Gaetano Curcio di Ispica ha organizzato nell’aula consiliare di Palazzo Bruno. Dopo i saluti del dirigente dell’istituto “Curcio”, Maurizio Franzò,sono intervenuti la dirigente dell’ambito territoriale di Ragusa Viviana Assenza, il sindaco Innocenzo Leontini e il commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti. La prima fase dei lavori è stata dedicata a tutti i progetti che l’istituto sta portando avanti grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il dirigente Franzòha delineato tutti i laboratori in fase di realizzazione nelle sedi degli indirizzi professionali e tutti gli interventi contro la dispersione scolastica e gli adeguamenti strutturali che si stanno realizzando nelle aule dei licei per organizzare una didattica innovativa che guarda al futuro. Il dirigente Franzò ha anche presentato i progetti di acquisto di attrezzature sportive che il Curcio sta portando con i fondi ottenuti dal Comitato regionale Paraolimpico dopo che la scuola ispicese per due volte consecutive si è licenziata campione regionale di Baskin.

La seconda parte dei lavori è statafocaliizzata sull’edilizia scolastica delle sedi dei professionali in città. Importante l’intervento del dirigente del IV settore del Livero Consorzio di Ragusa Carlo Sinatra che ha illustrato tutti gli interventi di adeguamento sismico che la provincia sta realizzando negli edifici scolastici della zona 167 e di via Ciane, la costruenda palestra di via Ciane e tutti gli interventi di sistemazione che il Comune e la Provincia hanno ultimato per la sistemazione della struttura di via Leonardo da Vinci dove da quest’anno sono approdate delle classi dell’alberghiero. Infine la docente Valentina Pluchino ha delineato tutto il reticolo di collaborazione che il Curcio ha intessuto con le aziende del territorio per una effettiva interazione istruzione e mondo del lavoro.

Momento particolarmente significativo della giornata è stato, infine, la presentazione del Memorial Damiano Gugliotta che, di concerto con l’istituto Curcio, la famiglia Gugliotta ha voluto per ricordare il figlio prematuramente scomparso. Per quattro anni la famiglia provvederà all’acquisto di materiali per i laboratori di meccanica della scuola proprio per promuovere fra i giovani il ritorno alla manualitá, al senso pratico e all’inventiva artigianale, doti che caratterizzavano il giovane Damiano.

