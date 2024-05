Venti milioni per Scicli per strade, edilizia scolastica e beni culturali

“Avere ottenuto un finanziamento da 20 milioni di euro per la Città di Scicli è da considerarsi un ottimo risultato, alla luce anche di quante altre città in Sicilia hanno perso il treno dei Fondi di Sviluppo e Coesione”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate sulla concessione di tre finanziamenti, rispettivamente da 9,8 e 2 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’Istituto Lipparini, per la valorizzazione delle Grotte di Chiafura e per la manutenzione di alcune strade provinciali: “Edilizia scolastica, turismo – beni culturali e viabilità sono gli assi di finanziamento per i quali più si è optato da parte degli Enti Locali che hanno fatto richiesta di accesso ai Fondi. Nel caso di Scicli si è scelto di concentrarsi sull’adeguamento sismico e l’ammodernamento energetico dell’Istituto Lipparini perché la sicurezza degli alunni deve venire prima di ogni altra cosa; sulla riqualificazione e valorizzazione dei percorsi che attraversano l’area storica di Chiafura; sulla manutenzione di alcune importanti strade regionali quali la 61 (Fiumarie – Filippa), la 63 (Donnalucata – Marina di Ragusa) e la 73 (Galerme – Piano Ceci). Nel caso del percorso turistico delle grotte di Chiafura parliamo di una straordinaria testimonianza della Scicli che fu. Una testimonianza che spesso rimane sconosciuta alle giovani generazioni e ai turisti. Grazie a questi lavori di adeguamento e valorizzazione rilanceremo la zona ed arricchiremo l’offerta turistica di Scicli. Le strade regionali scelte necessitano di interventi di manutenzione da tempo, sono strade altamente trafficate e per questo pericolose se in condizioni non ottimali. Dopo i lavori, il miglioramento sarà piuttosto netto per la circolazione veicolare. A tal proposito voglio annunciare anche la prossima realizzazione della pista ciclabile di Donnalucata che ci viene richiesta da tanto tempo da parte dei residenti e dei villeggianti estivi. Anche questo progetto, che sto seguendo direttamente grazie alla collaborazione e all’intermediazione dei miei referenti istituzionali presenti all’interno del Consiglio Comunale di Scicli, sarà presto realtà”

