Il mare di Marina di Ragusa è a misura di bimbo

“Un’intera Penisola affacciata sul mare, eppure sono solo 146 le località balneari italiane insignite dalla Bandiera Verde, il riconoscimento dell’International Workshop of Green flags che coinvolge 2.903 pediatri italiani e stranieri per individuare le mete turistiche marine ideali per le famiglie.

Ragusa, anche quest’anno, c’è, annuncia il Sindaco Peppe Cassì, a testimonianza di una qualità dei servizi per bambini, adolescenti e genitori non banale. Grazie a tutti coloro che, pubblicamente o privatamente, permettono alla nostra città di raggiungere riconoscimenti dal valore concreto”.

