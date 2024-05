Ispica. Giornata conclusiva progetto “Al Galoppo” per l’Istituto “Da Vinci”

Si è tenuta ieri mattina la giornata conclusiva della seconda edizione del progetto di ippoterapia “Al Galoppo” promosso dall’I.C “Leonardo da Vinci” di Ispica e voluto fortemente dalle insegnanti Martino Maria e Micieli Marianna che ne hanno curato ogni aspetto. La realizzazione del progetto, pensato per gli alunni con disabilità dell’Istituto, è stata possibile grazie agli sponsor privati (Agriblea, Caffeteria Basile, Conad Pitima, Blanco Bus, Colle D’Oro, CopyArt, Fonte Verde, Moncada, Muraglie Costruzioni, TecnoTit Srl, TreO) e alla raccolta fondi messa in atto lo scorso febbraio con “La partita del cuore”, momento in cui gli alunni dell’Istituto si sono cimentati in un torneo di calcio a 5 coniugando sport e solidarietà. Il progetto, che ha preso il via nel mese di aprile e giunto quest’anno alla sua seconda edizione, è nato con lo scopo di dare la possibilità agli alunni con disabilità di seguire un percorso che li aiuti a sviluppare le competenze a livello psicomotorio, a livello cognitivo, a livello relazionale. Presso il maneggio “Il Tempio” gli alunni, sotto la guida degli insegnanti e degli operatori specializzati, hanno avuto modo di sperimentare un approccio iniziale al cavallo e al suo ambiente prima a terra (stalla, fienile, maneggio) poi sul cavallo, con accompagnamento. Le attività hanno previsto anche momenti didattici con disegni e produzioni. Tutti gli alunni si sono mostrati particolarmente contenti ed emozionati per questa esperienza che, per molti di loro, era la prima. Ieri, nella giornata conclusiva, alla quale hanno partecipato anche i genitori e gli sponsor, è avvenuta la consegna degli attestati accompagnata da una grande festa con torta e momenti felici. A portare i saluti della Dirigente Scolastica, Veronica Veneziano, il prof. Roberto Meli che si è complimentato con gli organizzatori, con gli sponsor, le famiglie e con tutto il personale docente che ha accompagnato gli alunni in questa esperienza fortemente educativa.

“Il progetto “Al Galoppo” – dichiarano le insegnanti Martino e Micieli – è stata una grande occasione per i nostri ragazzi per vivere dei momenti socio-educativi e ludico-sportivi importanti. La buona riuscita anche quest’anno ci dà conferma del suo grande valore educativo. Ringraziamo la Dirigente Scolastica, prof.ssa Veronica Veneziano, tutto il corpo docenti e in particolare gli insegnati Marinella Sacchetta e Orazio Monaco che si sono tanto prodigati nell’organizzazione e nella logistica, in occasione della “Partita del cuore”, evento che ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari”.

Salva