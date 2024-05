Fondi Fsc: 3 milioni e 500mila euro per il litorale santacrocese.

Santa Croce Camerina beneficerà di un finanziamento di ben 3 milioni e 500mila euro per il progetto relativo alla ricostruzione della spiaggia di Caucana, Casuzze e Punta Secca. Ne dà notizia il sindaco, Peppe Dimartino, che nella giornata di ieri, a Palermo, è stato presente alla firma dell’accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani. “Un incontro – rileva il primo cittadino – che segna un momento molto importante anche per il nostro Comune e che ci darà la possibilità di effettuare un intervento tanto atteso per quanto riguarda la messa in sicurezza del nostro litorale e il contrasto dell’erosione costiera. Si tratta di diversi interventi, a partire dalla messa in sicurezza della Torre a Torre di Mezzo, e poi del litorale di Punta Secca, Caucana e Casuzze, con interventi di consolidamento, ripascimento e restyling di tutti gli accessi al mare che vedranno la realizzazione delle relative attrezzature. Siamo davvero molto soddisfatti per questo risultato che arriva al termine di un impegno intenso: fin dall’inizio abbiamo seguito l’iter che ha portato alla progettazione esecutiva – giunta lo scorso novembre del 2023 – e che oggi ci ha portati ad incamerare questo importante finanziamento. Un grazie per la sinergia istituzionale va all’onorevole Giorgio Assenza e oggi finalizziamo un percorso importante per Santa Croce. Un ringraziamento anche al senatore del nostro collegio Salvo Sallemi, al governo regionale per gli investimenti di cui beneficerà tutto il territorio, e al governo nazionale”

Salva