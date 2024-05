Dal Governo Schifani nuovi finanziamenti per Ispica

Con piacere registriamo l’attenzione che la Giunta Regionale, presieduta dal Presidente Renato Schifani, ha rivolto ad Ispica, affermano il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto.

Nella seduta del 22 maggio scorso, con delibera n. 192, è stata adottato l’apprezzamento alla “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione”.

La Programmazione include alcune importanti opere che, direttamente o indirettamente, riguardano la Città di Ispica, come ad esempio:

Due tra tutte sono:

• il rifacimento del Ponte Cozzo Muni per €. 2.130.000;

• la messa in sicurezza della SP Ispica-Pozzallo per €. 1.170.000;

• la messa in sicurezza della SP Ispica-Pachino per €. 1.185.000;

• il riefficientamento del corso d’acqua Torrente Sulla- Torrente Scardina per €. 965.340

• intervento presso il Plesso Scolastico S. Antonio per euro €. 464.670

“Ringraziamo il Presidente Schifani e l’intera Giunta Regionale – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – per aver recepito alcune delle sollecitazioni da noi avanzate durante i recenti incontri avuti e per l’attenzione riservata alla comunità ispicese.

“Sarà nostra cura – continua l’Assessore ai Lavori pubblici Massimo Dibenedetto – intensificare il dialogo con il Governo Regionale affinchè altri importanti interventi siano realizzati ad Ispica in vari ambiti come l’impiantistica sportiva, il dissesto idrogeologico e nella riqualificazione urbana.”

