Messina – Un ragusano in viaggio di ritorno in Sicilia, in auto con la moglie e i suoi tre figli minorenni è stato arrestato dalle Fiamme Gialle di Messina perché trovato in possesso di 5 kg di cocaina occultata all’interno del veicolo su cui viaggiava. Durante un normale controllo, i finanzieri con l’ausilio delle unità cinofile hanno sottoposto al controllo l’auto su cui viaggiava l’uomo con la famiglia, nella quale hanno rinvenuto l’involucro contenente la cocaina

