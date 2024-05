Controlli al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, il Sindaco chiarisce

In merito all’attività di controllo sulla tracciabilità e salubrità dei prodotti all’interno del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello, il Sindaco Francesco Aiello prende posizione dopo le esternazioni fatte dal Presidente dei commissionari Giuseppe Zarba.

“Legalità al Mercato. I controlli? Necessari! Assurda la posizione di chi li rifiuta e li considera negativi. I bollini sugli imballaggi vanno apposti prima di entrare perché certificano la correttezza dell’origine del prodotto e intercettano fenomeni estesi di dumping e ingresso di prodotti provenienti da aree esterne, non italiane. L’attività di controllo è necessaria e obbligatoria affinché tutto ciò che viene commercializzato all’interno di Fanello possa essere distribuito negli altri mercati con la garanzia dei crismi della legalità. Abbiamo da sempre combattuto tutte quelle forme di commercializzazione illegale che non danno nessuna garanzia né agli intermediari finali né ai consumatori in merito alla salubrità delle produzioni. Non possiamo voltarci dall’altra parte, reclamare la tracciabilità delle produzioni e adottare dall’altro lato comportamenti che vanno nella direzione opposta. Vittoria e il suo mercato devono dare l’esempio, a partire dai propri agricoltori che reclamano, giustamente il riconoscimento di quel valore aggiunto che si fonda sul rispetto delle regole legate alla commercializzazione. I controlli non significano vessare, ma garantire il rispetto delle regole. I controlli fanno parte del rispetto delle regole e su questo punto non si può soprassedere- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

