Casa Grazia nella piana di Gela, debutta a “Cantine Aperte”

GELA – Vivere una giornata immersi nella natura incontaminata di un luogo davvero speciale, nella Piana di Gela, in compagnia di un calice di vino, scoprire l’unicum di biodiversità, la Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia dove nascono i vini di Casa Grazia della famiglia Brunetti, in un’atmosfera di allegra convivialità, è il fil rouge dell’ accoglienza di Casa Grazia che sabato 25 maggio debutta a “Cantine Aperte”, l’evento cult del MTV.

Prima assoluta per Casa Grazia che aprirà le porte a partire dalle 11,00 fino alle 17,00 (prenotazione obbligatoria) per gli appassionati enoturisti che vorranno trascorrere una giornata all’insegna del buon vino, dell’ottimo cibo e di tanta musica. Degustazioni, visite guidate in cantina, la famiglia Brunetti ed il suo team condivideranno con i wine lover le emozioni di un lavoro appassionato che dì per dì si fa in vigna per vivere insieme un’esperienza multisensoriale in un angolo di Sicilia sconosciuto ai più, ma ricco di fascino.

<< Per noi- dice Maria Grazia Di Francesco Brunetti- aprire le porte di Casa Grazia, è come aprire le porte della nostra casa perchè la cantina è il fulcro della nostra famiglia, il cuore pulsante di un'attività che oggi è alla terza generazione con i nostri figli Emilio, Miryam e mia nuora Martina. Vini in vigna il nostro credo perchè siamo fermamente convinti che a noi spetta il compito di custodire questo territorio unico, fonte inesauribile di pace, di bellezza e di benessere. La nostra prima volta a Cantine Aperte- continua la signora Brunetti- segna una tappa importante nel nostro percorso di crescita, di confronto e di condivisione per quanti vorranno venire a trovarci per vivere, anche solo per un giorno, le emozioni di questo luogo così speciale e per conoscere, senza filtri, chi il vino lo produce>>. Dalla visita in terrazza da cui ammirare il panorama mozzafiato sul Lago Biviere e dopo la sosta nell’ area imbottigliamento, si arriva al cuore dell’azienda, la barricaia per conoscere nel dettaglio i processi del vino in affinamento. Accanto alla scoperta dei segreti dell’arte della viticultura di Casa Grazia, spazio agli abbinamenti cibo-vino per esaltare le tipicità del territorio con pizze calde cotte nel forno dell’azienda e salsiccia locale alla brace con tanta buona musica dal vivo con djset.

