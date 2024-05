Ritrovato l’uomo che si era tuffato nel litorale di Ponente

MILAZZO – E’ stato ritrovato il 34enne che si era tuffato in mare nel litorale di Ponente, a Milazzo, A dare l’allarme è stata la compagna preoccupata per non aver visto risalire a galla il compagno. L’uomo è stato rintracciato sulla panoramica di Levante, in stato confusionale e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Resta solo da chiarire un mistero, anche perché, facendo il periplo del promontorio a nuoto, l’uomo avrebbe dovuto nuotare per oltre sei miglia.

