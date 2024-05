Mercoledi la presentazione volume su carte nascita di Vittoria

“Le Carte Costituzionali per la nascita di Vittoria. Il Privilegio Regio e le Grazie e Franchigie”, è il titolo del volume che sarà presentato mercoledì 15 maggio alle ore 18 nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni”. Ad illustrare il volume sarà l’assessore alla Cultura Paolo Monello che ne ha curato la stesura.

“La pubblicazione è la seconda, dopo il testo de “I luoghi e la memoria” consultabile dal sito “Vittoria Cultura” e sarà seguita da altre, tra le quali una nuova guida turistica, una storia del vigneto, una storia della gastronomia. Tutte opere che saranno accompagnate da un esperimento di produzione di video sulle “Sette Chiese” e che culmineranno nella digitalizzazione (operazione assai lunga) delle fonti sulla storia di Vittoria contenute nell’Archivio Storico “Gianni Ferraro” e nell’Archivio Notarile Mandamentale. Nel volume che presenteremo, mi sono cimentato a passare in rassegna gli autori e le loro opere, con il rispetto dovuto a ciascuno, ma consapevole della necessità che abbiamo -a mio avviso- di “fondare” una nuova storia della città, basata sull’accurato esame della documentazione disponibile. Di Vittoria -come mi capita di ripetere da anni- sappiamo quasi tutto, non abbiamo necessità di inventare nulla. Un lavoro immenso che è venuto il momento di sintetizzare in un vero e proprio “manuale”, ricorrendo alle moderne forme di comunicazione che coinvolgano il mondo giovanile e le nuove generazioni. Di quest’ultima pubblicazione sono state stampate solo 100 copie, perché dal 16 maggio i tre relativi pdf saranno pubblicati on line e saranno scaricabili da chiunque. Mettiamo così a disposizione dei cittadini e degli studiosi i documenti con la riproduzione del testo originale, la trascrizione e la traduzione dal latino (il Privilegio Regio) e dallo spagnolo (le Grazie e Franchigie).”- ha dichiarato l’assessore Paolo Monello.

All’incontro interverrà anche il Sindaco Francesco Aiello che aprirà i lavori.

