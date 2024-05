Il Paternò ha vinto la Coppa Italia nazionale di Eccellenza, battendo per 1 a 0, allo stadio “Bozzi” di Firenze, la Solbiatese. Un successo che vale la promozione in serie D, traguardo inseguito per tutta la stagione e raggiunto nel modo più esaltante.

Questo risultato giova al Modica che, così, potrà giocare domenica prossima, in casa, la sfida play off contro il Milazzo e, in caso di passaggio del turno, andrà direttamente alla finale nazionale.

Salva