Marsiglia. 8000 agenti mobilitati per l’arrivo della fiamma olimpica

La fiamma olimpica dei Giochi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto è arrivata a Marsiglia, , dopo l’addio iniziato in Grecia già in aprile. Secondo la nota sul sito ufficiale dei Giochi, una massa “di migliaia di spettatori” si è radunata nel Porto Vecchio della città per ricevere il simbolo che rappresenta l’evento sportivo. Il trasferimento è stato effettuato a bordo del famoso veliero a tre alberi fino alle coste di Marsiglia per un viaggio in mare di 12 giorni. Il campione olimpico di nuoto Florent Manaudou è stato il primo atleta a portare la torcia sul territorio francese e in seguito “il rapper locale Jul ha acceso il braciere della staffetta della torcia olimpica con grandi applausi”, si legge nel bollettino ufficiale. Il presidente Emmanuel Macron ha detto che l’arrivo della fiamma sul suolo francese è motivo di grande orgoglio nazionale”. “La fiamma è in territorio francese”. “I Giochi stanno arrivando in Francia ed entreranno nella vita del popolo francese”, ha ribadito il presidente.

Secondo un rapporto del Los Angeles Times, “più di 8.000 agenti sono stati mobilitati intorno al porto” di Marsiglia.

