“Curcio” di Ispica e Liceo “Borne de Montelimar”, un ponte linguistico

La competenza della lingua francese e la conoscenza della civiltà e cultura francese attraverso un gemellaggio. Con questo obiettivo il dipartimento di lingua francese del liceo linguistico dell’istituto Curcio di Ispica ha organizzato uno scambio culturale con il liceo Alain Borne de Montélimar, un comune del dipartimento della Drôme della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi famoso per il nougat, un torrone bianco e per la coltivazione su larga scala di lavanda. Il gemellaggio, fortemente sostenuto dal dirigente Maurizio Franzò, ha visto ben ventidue studentifrancesi ospiti dei ragazzi del Curcionelle scorse settimanementre ventiduestudenti del Curciosono andati a Montélimar dal 12 al 15 marzo. Gli studenti a Montelimar, accompagnati dai docenti Ermelinda Buffa Calleo e Paola Lorefice, hanno avuto modo di confrontarsi a 360 gradi con la cultura francese e hanno fatto una full immersion nelle viuzze provenzali, nella lingua francese e nel sistema scolastico francese organizzato in modo diverso dal sistema italiano. Inoltre hanno anche avuto modo di visitare un angolo di particolare fascino della Valencia e una fabbrica in cui hanno osservato la produzione del torrone tipico del posto.Gli studenti francesi sono stati accompagnati invece alla scoperta delle bellezze storico artistiche e paesaggistiche del Val di Noto e nell’approccio con la cultura italiana e siciliana in particolare. La strutturazione del gemellaggio è stata curata dai docenti Ermelinda Buffa Calleo(referente del progetto) Giuseppina Di Giorgio e Margherita Trigilia.

