Firrincieli (M5S Ragusa). Spostare consiglio per presunte incompatibilità Prg

“Invito il presidente del Consiglio comunale di Ragusa a rimandare la seduta già programmata per oggi in attesa di un parere autorevole e definitivo da richiedere al segretario generale, o a eventuale organismo sovraordinato, circa la presunta incompatibilità che riguarderebbe due consiglieri della maggioranza, questione che sta tenendo banco in vista dell’approvazione finale del Prg”. Lo sottolinea il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, il quale, ribadendo la propria incompatibilità in proposito, afferma che “non è possibile non evidenziare che troppe ombre si stanno addensando all’orizzonte, oscurando la trasparenza di quello che dovrebbe essere un provvedimento cruciale per la città, considerato che ne dirigerà i destini urbanistici per i prossimi vent’anni, per cui è opportuno fare le cose per bene, fugando ogni tipo di sospetto e procedendo al di là di ogni più ragionevole dubbio. Vorrei precisare che mi sono tenuto distante, considerata la mia condizione di incompatibilità, da qualsivoglia commento riguardante il merito del Prg. E, però, non posso far finta di niente quando si rischia di assistere a pratiche che non rispondono all’interesse della collettività e soprattutto se rischiamo di compromettere la reputazione dell’intero Consiglio comunale la cui onorabilità non può essere messa in dubbio da prese di posizione che mai debbono essere ritenute equivoche. Quindi, è necessario procedere con i piedi di piombo e anche se perderemo un altro po’ di tempo sarà di certo speso bene per evitare incomprensioni di ogni tipo. A tal proposito abbiamo ufficializzato la nostra posizione con apposita richiesta inviata tramite ufficio protocollo al presidente del Consiglio e al segretario generale”.

Salva