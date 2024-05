Maggio per Modicaltra, il mese delle Passeggiate di Quartiere

Maggio per Modicaltra sarà il mese delle Passeggiate di Quartiere. In attesa della nuova edizione del Cinema di Quartiere, Modicaltra torna tra i vicoli e i luoghi dimenticati della città. Da Giacanta a Modica Alta, passando per Cartellone e Vignazza, le passeggiate vedranno l’alternarsi di momenti dedicati all’approfondimento storico e culturale e di ricordi degli abitanti dei quartieri, custodi di storie e di memorie del passato.

L’iniziativa nasce dal desiderio di conoscere meglio alcuni dei quartieri più antichi della città, tornando a passeggiare tra vicoli e strade ormai quasi dimenticati. Grazie alle parole degli abitanti- guida rivivranno storie, superstizioni e aneddoti, ma anche tradizioni e usanze le cui origini si perdono nei secoli.

La prima passeggiata sarà sabato 4 maggio e proporrà un itinerario tra storia e superstizioni nel quartiere Giacanta. A guidare i partecipanti saranno le parole di Marcella Burderi, docente, autrice ed esperta di memorie orali degli iblei, e Mauro Cavallo, artista e poeta modicano.