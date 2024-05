Il male come assenza di Dio

Un professore universitario ha posto ai suoi studenti la seguente domanda: – Tutto ciò che esiste è stato creato da Dio? Uno studente rispose coraggiosamente: – Sì, creato da Dio. – Dio ha creato tutto? – ha chiesto il professore. “Sì, signore”, rispose lo studente. Il professore ribatte: – Se Dio ha creato tutto, allora Dio ha creato il male, poiché esiste. E secondo il principio che le nostre azioni definiscono noi stessi, allora Dio è malvagio. Lo studente è rimasto in silenzio dopo aver sentito una risposta del genere. Il professore era molto soddisfatto di sé stesso. Si vantava con gli studenti per aver dimostrato ancora una volta che la fede in Dio è un mito. Un altro studente ha alzato la mano e ha detto: – Posso farle una domanda, professore? “Certo”, rispose il professore. Professore, il freddo è una cosa? – Che tipo di domanda? Certo che esiste. Hai mai avuto freddo? Gli studenti hanno riso alla domanda del giovane. Il giovane rispose: – In realtà, signore, il freddo non esiste. Secondo le leggi della fisica, quello che consideriamo freddo è in realtà l’assenza di calore. Una persona o un oggetto può essere studiato se possiede o trasmette energia. Lo zero assoluto (-460 gradi Fahrenheit) è una totale assenza di calore. Tutta la materia diventa inerte e incapace di reagire a questa temperatura. Il freddo non esiste. Abbiamo creato questa parola per descrivere ciò che proviamo in assenza di calore. Lo studente ha continuato: – Professore, esiste l’oscurità? – Certo che esiste. – Si sbaglia di nuovo, signore. Anche l’oscurità non esiste. L’oscurità è in realtà l’assenza di luce. Possiamo studiare la luce ma non l’oscurità. Possiamo usare il prisma di Newton per diffondere la luce bianca su più colori ed esplorare le diverse lunghezze d’onda di ogni colore. Non puoi misurare l’oscurità. Un semplice raggio di luce può entrare nel mondo delle tenebre e illuminarlo. Come si fa a dire quanto è buio un certo spazio? Misuri quanta luce viene presentata. Non è così? Oscurità è un termine che l’uomo usa per descrivere ciò che accade in assenza di luce. Alla fine, il giovane ha chiesto al professore: – Signore, esiste il male? Questa volta era incerto, il professore rispose: – Certo, come ho detto prima. Lo vediamo tutti i giorni. Crudeltà, numerosi crimini e violenza in tutto il mondo. Questi esempi non sono altro che una manifestazione del male. A questo, lo studente rispose: – Il male non esiste, signore, o almeno non esiste per sé stesso. Il male è semplicemente l’assenza di Dio. È come l’oscurità e il freddo – una parola creata dall’uomo per descrivere l’assenza di Dio. Dio non ha creato il male. Il male non è fede o amore, che esistono come luce e calore. Il male è il risultato dell’assenza di amore Divino nel cuore umano. È quel tipo di freddo che arriva quando non c’è caldo, o quel tipo di buio che arriva quando non c’è luce. Il nome dello studente era Albert Einstein.

Albert Einstein non ha mai sostenuto questa conversazione con un suo professore sull’esistenza di Dio. La leggenda ha iniziato a circolare circa 20 anni fa su alcuni siti in inglese. In realtà Einstein era agnostico.

