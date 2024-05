Si celebra oggi, 3 maggio, il World Press Freedom Day, la giornata internazionale della libertà di stampa patrocinata dall’Unesco. Oggi, proteggere i giornalisti e promuovere un giornalismo accurato e responsabile sull’ambiente non è solo un dovere etico, ma una necessità urgente per il futuro del nostro pianeta. Quest’anno, la giornata si concentra sull’importanza del giornalismo e della libertà di espressione di fronte alla crisi ambientale globale, una sfida che definisce il nostro tempo e che richiede un impegno informativo senza precedenti. Questa ricorrenza, vuole ricordarci l’importante connessione esistente tra la libertà di cercare e trovare delle informazioni chiare e corrette. Quest’attività riveste una maggior importanza per continuare a preservare e a costruire il bene pubblico e lo spazio della società civile, soprattutto in un contesto generale come quello attuale, minacciato dalla guerra e dal grande rischio di disinformazione. L’importanza del giornalismo e della libertà di espressione, nel contesto dell’attuale crisi ambientale globale, è lo scopo dell’iniziativa che serve a evidenziare il ruolo significativo svolto dalla stampa, dal giornalismo, dalla diffusione delle informazioni, nel garantire un futuro sostenibile che rispetti i diritti delle persone, la diversità di voce e l’uguaglianza di genere. L’Obiettivo principale del “World Press Freedom Day” resta quello di ricordare ai governi il rispetto dell’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani in base al quale “ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, attraverso ogni mezzo e senza frontiere”.

