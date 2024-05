Ragusa. La pavimentazione via del Giardino sarà uniformata al resto di Piazza Hodierna

“Una questione estetica, a pochi passi da uno dei luoghi più belli e frequentati di Ibla, e una questione di sicurezza. Il tratto finale di via del Giardino – spiega il sindaco Peppe Cassì – ovvero la strada che per intenderci passa davanti ai Giardini Iblei e che ha asfalto e caditoia compromessa, sarà oggetto di basolatura così da uniformarsi al resto di Piazza Giovan Battista Hodierna.

L’intervento è tra l’altro propedeutico alla riqualificazione di Piazza Marini, la cosiddetta Piazza Scuole”.

“Dopo aver atteso l’aggiornamento dei prezziari a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime e aver completato l’iter di affidamento dei lavori – prosegue l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – dal 6 al 10 di maggio chiuderemo l’incrocio tra via del Giardino e via Tenente la Rocca. Già da questa settimana sarà installata apposita segnaletica e nei giorni di chiusura il trasporto pubblico locale sarà comunque garantito passando per qualche giorno da corso XXV Aprile.

Abbiamo deciso di far cominciare i lavori adesso, nonostante la stagione turistica sia già iniziata, sia per concluderli prima dell’estate e sia per poter avviare a settembre, una volta completato l’intervento sull’edificio scolastico, la conseguente riqualificazione di Piazza Marini. Di fatto Ibla vedrà allungare la sua tradizionale passeggiata, avrà nuove aree dove ragusani e turisti potranno sostare”.

