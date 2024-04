LCC Ragusa. Insediato il direttore generale Nitto Rosso

Si è insediato stamattina il direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha prestato giuramento innanzi alla Dott.ssa Patrizia Valenti, commissario straordinario nelle funzioni di Presidente.

Alla presenza dei dipendenti del plesso principale la Dott.ssa Valenti ha prima consegnato le stellette a 4 commissari della Polizia provinciale, che hanno meritato per l’impregno profuso e per i risultati ottenuti.

La Dott.ssa Valenti ha posto l’accento sui programmi che stanno occupando tutto l’ente con particolare riferimento all’ambiente, all’edilizia scolastica, alle strade provinciali. Risulta attuale il tema del degrado ambientale che presuppone nuove strategie per combattere chi abbandona i rifiuti per strada.

Di seguito ha presentato simbolicamente il nuovo Direttore, l’Avv. Nitto Rosso, rammentando gli obiettivi e le strategie che vanno perseguite in questo particolare contesto storico che vede le provincie di Sicilia al centro di un processo di riforma che mira a ripristinare il quadro costituzionale e la centralità di ente di aria vasta.

L’Avv. Nitto Rosso si è complimentato con i colleghi tutti per lo straordinario lavoro svolto fino ad oggi in condizioni certamente non favorevoli. “Non dobbiamo avere paura del cambiamento” ha aggiunto, “possiamo fare ancora meglio, nella certezza di far parte di una squadra che ha un compito importante: servire la nostra comunità”.

