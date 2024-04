Estate in tour con le varie tappe dei concerti: Piero Pelù, Manu Chao, Biagio Antonacci, Mario Biondi

Voglia di estate, di musica e soprattutto di concerti? Questa è sicuramente l’estate giusta per immergersi completamente nei sound più profondi, dal rock di Piero Pelù, al soul di Mario Biondi al pop di Noemi, passando per Manu Chao e Biagio Antonacci.

Dopo solo pochi giorni dall’annuncio delle prime due date, 1 e 2 agosto, a grande richiesta si aggiunge una terza data al Teatro Antico di Taormina il 3 agosto per il Live 2024 “Funziona solo se stiamo insieme” di Biagio Antonacci. Lo spettacolo rientra nella programmazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte ed è co-organizzata insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelù torna alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album “Deserti” e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni. Il Deserti Tour di Piero Pelù farà tappa il 16 agosto a Noto (SR), Scalinata Piazza Municipio per una dara all’interno della rassegna “Le scale della musica” (promossa dal Comune di Noto e organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e il Botteghino. Seconda tappa il 18 agosto a Bagheria in provincia di Palermo. Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore e fratellanza, è pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una vesta nuova in un’unica data siciliana: il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria.

Mario Biondi annuncia il gran finale dell’estate 2024 con un evento speciale che si svolgerà il 14 settembre al Teatro Antico di Taormina (ME). Sarà uno show che celebrerà il mondo del jazz e del soul di cui Mario Biondi è uno dei maggiori esponenti italiani nel mondo, con grandi ospiti del panorama jazz italiano e internazionale. Il concerto rientra nella programmazione degli spettacoli promossi dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte ed è co-organizzata insieme a Puntoeacapo srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita.

