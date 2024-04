Ispica. Storico inizio lavori di pulizia Torrente Santa Maria

Grazie al finanziamento concesso dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia e dopo un iter seguito dal RUP Geom. Giuseppe Caschetto, collaborato dalla sig.ra Lidia Petrolo e la progettazione congiunta dell’Ing. Piero Barone e dell’Arch Giuseppe Di Luca, oggi sono stati consegnati, alla Società ALMA Group, i lavori di pulizia del Torrente Santa Maria a Ispica.

A giorni inizieranno anche i lavori di pulizia di altri corsi d’acqua. Si tratta di importanti interventi che rientrano nella indispensabile attività di prevenzione molto importante per favorire il regolare deflusso delle acque piovane.

“La pulizia del Torrente Santa Maria – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – può essere considerata storica in quanto la precedente risale a più di 35 anni fa.”

“Ringrazio pubblicamente – dichiara il Sindaco On Innocenzo Leontini – il Dott. Leonardo Santoro – Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia – e tutti i suoi collaboratori, per la grande sensibilità, attenzione e professionalità con cui trattano gli interventi sui corsi d’acqua pubblici.

