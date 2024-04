Coppa Sicilia. Buone prestazioni per la Motyka bike School

Risultati e prestazioni soddisfacenti per gli atleti della Motyka Bike School Modica, che ieri hanno preso parte alle terza tappa di Coppa Sicilia che si è disputata a Valverde. Nella città etnea ad accompagnare i campioni in erba del team della Contea i coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini. Dopo Emanuele Ferlito che ha aperto le danze nella categoria Promozionale, dove non viene stilata una classifica, il miglior risultato del team giallonero è stato ottenuto da Nicolò Tagliarini che ha conquistato il terzo posto nella categoria G2. Sempre nella stessa categoria si è classificato al quinto posto Simone Adamo, mentre Gabriele Aprile ha concluso al diciassettesimo posto. Nella categoria G3, Paolo Maltese si è classificato al diciannovesimo posto, mentre Andrea Giannone ha conquistato la venticinquesima posizione. “Quello di Valverde – spiega Laura Melilli – è stato un percorso molto tecnico, ma i nostri ragazzi sono riusciti a mostrare le loro qualità e le loro capacità. Adesso ci concentreremo sul prossimo impegno che il 5 maggio ci vedrà di scena ad Agrigento, dove come nostro solito andremo per cercare di dare sempre il massimo, ma soprattutto per fare accumulare esperienza ai nostri piccoli campioni in erba”.

